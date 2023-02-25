بث مباشر yalla shoot شاهدرابط مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 بث مباشر

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

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مباراة الأهلي وصن داونز.. نشطت عمليات البحث من قبل عشاق الساحرة المستدرية لـ السؤال عن مباراة الأهلي وصن داونز المشاركة في دوري أبطال افريقيا 2023، واحتل الصدارة على جوجل البحث عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023، كما احتلت عبارة القنوات الناقلة مباراة الأهلي مع صن داونز اهتمام كبير من قبل القراء.

كان النادي الأهلي قد تلقي هزيمة في المباراة الماضية أمام فريق الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية والتي أقيمت علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، هذه الهزيمة التي قد تصبح عقبة في بداية مشوار المارد الأحمر في دور المجموعات، مما يزيد من أهمية وصعوبة اللقاء القادم أمان صن داونز والذي من المفترض أن لا يفرط لاعبي القلعة الحمراء في نقاط المباراة الثلاث، حيث أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا ويتبقي له مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام فريق القطن الكاميروني.

مشوار صن داونز في دور المجموعات لدوري الأبطال

علي الجانب الآخر يحتل الفريق الضيف في مباراة يوم السبت فريق صن داونز الجنوب أفريقي صدارة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكامل 6 نقاط من أول جولتين، حيث استطاع تحقيق الفوز علي فريق الهلال السوداني في مباراة الجولة الأولى بهدف دون رد، قبل أن يفوز علي فريق القطن الكاميروني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثانية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أعلنت قناة بي ان سبورتس أنها ستقوم بنقل اللقاء الذي سيجمع بين فريق الأهلي وصن داونز، حيث تعد القناة هي أحدى قنوات شبكة بي ان المعروفة والمستحوذة على حقوق بث جميع مباريات البطولة في الأدوار المختلفة، وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاششرة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على استاد الأهلي الجديد أو استاد السلام، كما أعلنت قناة أون تايم سبورت إنه ا ستقوم بنقل اللقاء أيضا ولكن على التردد الأرضي، وفيما يلي سنوافيكم بالتردد الخاص بالقناة، ويعد هذا اللقاء من أصعب اللقاءات في المجموعة بالنسبة لفريق الأهلي، حيث يرغب الأهلي بالحصول على الثلاث نقاط كاملة قبل مباراة العودة أمام نفس الفريق في جنوب إفريقيا نظرا لصعوبة الأجواء الأفريقية في جنوب إفريقيا، كما يأمل في حصد نقطة واحدة على الأقل على ملعب صن داونز، لذلك تمثل هذه المباراة نقطة فارقة في مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وماميلودي سونداونز اليوم

تنطلق ضربة بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد صن داونز اليوم في تمام الساعة 10:0 مساءًا بتوقيت السعودية، 9:0 مساءًا بتوقيت مصر، 10:0 مساءًا بتوقيت فلسطين، 10:0 مساءًا بتوقيت الأردن، 10:0 مساءًا بتوقيت سوريا، 10:0 مساءًا بتوقيت لبنان، 10:0 مساءًا بتوقيت العراق، 9:0 مساءًا بتوقيت السودان، 10:0 مساءًا بتوقيت اليمن، تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية 4 بنقل اللقاء، بجانب قناة اون تايم سبورت الارضية.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد أشرف ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد القندوسي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف ومحمود كهربا.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – ديانج – أحمد القندوسي أو محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات – أحمد عبدالقادر – كهربا