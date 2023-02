مشاهدة مباراة الأهلي اليوم LIVE || بث مباشر الأهلي وصن داونز جودة عالية رابط يلا شوت الجديد YALLA SHOOT NEW

بث مباشر لأخبار مباراة االأهلي وصن دوانز فى دوري أبطال إفريقيا، كما نستعرض أيضًا: موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة، تشكيل الأهلي، تشكيل صن داونز، معلق مباراة الأهلي وصن داونز، حكم مباراة الأهلي ايوم، ترتيب مجموعة الأهلي اليوم، نتائج الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2023.

يبدأ بث مباراة الأهلي ضد صن داونز فور انطلاقها.

-

تشكيل الأهلي الرسمي ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مراون عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: تاو والشحات وأحمد عبدالقادر.

بداية المباراة:

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا اليوم

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا نادي صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الهلال السوداني، ونادي القطن الكاميروني، ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي كما يلي:

صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط، بعد فوزه علي الهلال السوداني، والقطن، ولعب مباراتين.

الهلال السوداني - المركز الثانى - 6 نقاط، بعد فوزه علي النادي الأهلي ونادي القطن، وخسارته أمام صن داونز، ولعب 3 مباريات.

الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط، بعد خسارته أمام الهلال السوداني، ولعب مباراة واحدة.

القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط، بعد هزيمته أمام صن دوانز والهلال، ولعب مباراتين.

نتائج الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

لعب النادي الأهلي المصري مباراة واحدة فى دوري أبطال إفريقيا، وهي مباراته مع الهلال السوداني، وخسر المباراة بهدف دون رد.

وتأجلت مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويلعب الأهلي اليوم مباراته الثانية ضد نادي صن دوانز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وتمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق نقل مبارايات دوري أبطال إفريقيا حصريًا فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتعتير من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1،

تردد قناة بين سبورتس 1 الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر فى دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة بين سبورت 1 – beIn Sports 1 على النايل سات مباراة الأهلي بث مباشر اليوم عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: (H) افقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر اليوم للمصريين في دوري أبطال افريقيا 2023 فى مصر اليوم، ويمكن مشاهدة الماتش بث مباشر عبر البث الأرضي، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

توجد عدة قنوات أخري أحدها مفتوحة يمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم من خلالهاعبر الرابط التالي: جميع القنوات الناقة لمباراة الأهلي وصن دوانز فى دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الاهلي وصن دواونز اليوم وهو المعلق الرياضي علي محمد علي.

واختارت مجموعة قنوات تايم سبورت معلق مباراة الأهلي ضد صن داونز وهو المعلق الرياضي مؤمن حسن.



مباراة الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، وهو الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، حكمًا للساحة، في مباراة الأهلي ضد صن داونز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا 2023

تحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مبارة الأهلي اليوم ضد صن داونز الساعة 9 بتوقيت السودان والأردن وليبيا.

ويأتي موعد ماتش الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الساعة 10 بتوقيت السعودية والبحرين والكويت.

ويوافق موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي الساعة 11 بتوقيت دولة الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي اليوم عي ملعب الأهلى والسلام فى مصر.

حارس مرمي الأهلي: مباراة صن دونز مهمة وصعبة

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن مباراة صن داونز اليوم، في بطولة دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات: «مواجهة صن داونز مهمة وصعبة، وقمنا بتحضير جيد، ونواجه نفس المنافس القوي الذي نواجهه دائمًا في ذات البطولة في السنوات الأخيرة، ويعرف كل منا قوة الآخر جيدًا، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء».

وأضاف حارس مرمى الأهلي: «إن مباراة الهلال السوداني انطوت صفحتها، والدليل أننا دخلنا في الأجواء سريعًا في خلال مباراة أسوان الأخيرة في الدوري»، موضحًا: أن «لاعبي الفريق الكبار عقدوا جلسة مثلما يحدث قبل المواجهات المهمة، لتهيئة الأجواء والتأكيد على أهمية الفوز على صن داونز، ولدينا خبرات كثيرة في الفريق، وأصبحنا معتادين على ضغط المباريات والمنافسات، والحديث عن التتويج الإفريقي سابق لأوانه، ونحت نسير في البطولة خطوة بعد الأخرى».

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، والتى تقام اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

مدرب صن داونز: الأهلي فريق جيد جدًا

قال رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا بالمؤتمر الصحفي: «الأهلي فريق جيد جدًا، وكذلك صن دوانز، وهم يعرفون ذلك، ويتحدثون عن امتلاكنا للاعبين على مستوى عال، من الصعب التغلب عليهم، بالإضافة لوجود مدير فني جيد ومنظم».

وأضاف: «يمكنني أن أقول مثلهم أيضًا، إن الأهلي لديه لاعبون جيدون من الناحية الفنية، فهم فريق يتمتع بالقوة البدنية، ويستغلون الكرات الثابتة، ولديهم خبرات اللعب على مستوى عال، حيث خاضوا منافسات كأس العالم للأندية، وواجهوا فرقا مثل ريال مدريد وفلامنجو».

وتابع مدرب صن داونز: «لقد هزمناهم مرتين الموسم الماضي، هم يعرفون ذلك وسيخوضون المباراة باحترام كبير لفريقنا، ونحن كذلك نحترمهم بنفس القدر، خاصة أن ما حدث في الماضي لا يكون له تأثير كبير في مثل هذه المباريات».

وأوضح: «الأجواء ستكون مذهلة في مباراة كبيرة منتظرة بين الأهلي وصن دوانز، ويستمتع اللاعبون في هذه الأجواء ويلعبون المباريات بشكل أفضل، لذا سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز ضد فريق جيد».

واختتم: «نتأقلم سريعًا مع الأجواء، وفصل الشتاء سيجعل اللاعبين يبذلوا قصاري جهدهم لتقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي، وأعتقد أن عدم وجود حرارة مرتفعة سيكون ميزة لنا».



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم – محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- أحمد عطية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد كهربا.

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو - جرانت كيكانا – موتوبي مفالا – أوبري موديبا.

خط الوسط: بونجاني زونجو - تيبوهو موكوينا – سفيليل مخوليس.

خط الهجوم: نيو مايما - كاسيوس ميلولا – أميتيست رالاني.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023- دور المجموعات

يأتي جدول مواعيد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

مباراة الأهلي القادمة ضد ماميلودي صن داونز، السبت 25 فبراير 2023، الساعة 9 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام

مباراة الأهلي ضد القطن، السبت 4 مارس 2023، الساعة 6 مساءًا، ملعب الأهلي WE السلام.

مباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز، الثلاثاء 7 مارس 2023، الساعة 3 عصرًا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مباراة الأهلي ضد القطن، الجمعة 17 مارس 2023، الساعة 4 مساءًا، ملعب رومدي أدجيا.

مباراة الأهلي ضد الهلال، الجمعة 31 مارس 2023، الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ملعب الأهلي WE السلام.