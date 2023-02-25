بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت

يلا شووت.. بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 25 فبراير 2023 فى دوري أبطال إفريقيا يدخل المارد الأحمر النادي الأهلي مساء اليوم السبت في مواجهة نارية منتظرة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي علي ستاد السلام بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت عبر موقع الفجر يتنافس فريق الأهلي على لقب بطل افريقيا 2023، مع نظيره الافريقي في مباراة حماسية مرتقبة باستاد الأهلي والسلام، وتبدأ صافرة اللقاء اليوم السبت 25 فبراير 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وتنطلق صافرة بداية لقاء مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، و8 مساء بتوقيت المغرب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة صن داونز والأهلي

مباراة الأهلي وصن داونز

تتيح بعض القنوات المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بشكل مجاني، وخلال السطور التالية نستعرض تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري المجموعات بابطال افريقيا:

تردد قناة اون سبورت.. تردد قنوات مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي دوري أبطال افريقيا 2023، ويُمكن التقاط تردد قناة تايم سبورت الأرضي ويُمكن استقبالها بجودة إتش دي على النايل سات من خلال (11861).

– القمر: نايل سات.

– التردد: 10853.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز فى بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.. قنوات beIN Sports

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة:

- الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، فلسطين، ليبيا، السودان، جنوب إفريقيا.

- الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، الأردن.

- الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وعمان.

- الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.