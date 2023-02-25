يلا شوت مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر || Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بإشارة قوية

مبارة الأهلي وصن داونز اليوم في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، كما نستعرض أيضًا: موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بتوقيت مصر، تشكيل صن داونز، تشكيل الأهلي، وصن داونز، ترتيب مجموعة الأهلي اليوم.

بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25-2-2023 لحظة بلحظة

يبدأ بث مباراة الأهلي ضد صن داونز فور انطلاقها.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مراون عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: تاو والشحات وأحمد عبدالقادر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق نقل مبارايات دوري أبطال إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، وتنقل ماتش الأهلي اليوم بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1،

تردد قناة بين سبورتس 1 الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر



تنقل قناة بين سبورت 1 – beIn Sports 1 على النايل سات مباراة الأهلي بث مباشر اليوم عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: (H) افقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم، وهي أهم من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال افريقيا 2023 في مصر اليوم والتى يمكن مشاهدة الماتش عبر البث الأرضي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

وتوجد عدة قنوات أخرى تنقل مباراة صن داونز ضد الأهلي اليوم لمناطق أخرى من العالم مثل قنوات ARENA SPORT،Syria Sport HD.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم عبر قناة ARENA SPORT

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد صن داونز عبر قناة ARENA SPORT بث مباشر على تردد:

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم عبر قناة سوريا سبورت المفتوحة

يمكنك مشاهدة مباراة صن داونز ضد الأهلي بث مباشر عبر قناة Syria SPORT عبر تردد:

التردد: 12110

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا 2023

تحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مبارة الأهلي ضد صن داونز الساعة 9 بتوقيت السودان والأردن وليبيا.

ويأتي موعد ماتش الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الساعة 10 بتوقيت السعودية والبحرين والكويت.

ويوافق موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي الساعة 11 بتوقيت دولة الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي اليوم عي ملعب الأهلى والسلام في مصر.



مران النادي الأهلي استعدادا لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم – محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- أحمد عطية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد كهربا.

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو- جرانت كيكانا – موتوبي مفالا – أوبري موديبا.

خط الوسط: بونجاني زونجو- تيبوهو موكوينا – سفيليل مخوليس.

خط الهجوم: نيو مايما- كاسيوس ميلولا – أميتيست رالاني.



مران النادي الأهلي استعدادا لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ما يلي:

نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

نادي الهلال السوداني.

نادي القطن الكاميروني.

الأهلي المصري.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم قبل مباراة صن داونز

صن داونز- المركز الأول- 6 نقاط

الهلال السوداني- المركز الثانى- 6 نقاط

الأهلي- المركز الثالث- دون نقاط

القطن الكاميروني- المركز الرابع- دون نقاط.