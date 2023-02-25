بث مباشر الأهلي وصن داونز بدور المجموعات

اون تايم الأرضية الناقلة لـ بث مباشر الأهلي وصن داونز بدور المجموعات يواجه الأهلي نظيره صن داونز، على أرضية استاد الأهلي وي السلام، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية،ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة القطن الكاميروني والهلال السوداني وصن داونز بطل جنوب إفريقيا. وكان الأهلي قد تلقى خسارة صعبة أمام الهلال السوداني بهدف وحيد دون رد بالجولة الماضية، بينما تتبقي له مواجهة القطن الكاميرون المؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة بسبب مشاركته في كاس العالم للأندية.

وتأتي مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ويدخل المارد الأحمر مباراة الأهلي ضد صن داونز محتلًا المركز الثالث في مجموعته بدورى رابطة أبطال إفريقيا دون رصيد بعد أن لعب مباراة واحدة أمام الهلال السوداني ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وفي السطور التالية، يعرض «الفجر» تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد صن داونز القنوات الناقله

تذاع مباراة الأهلي ضد صن داونز على شاشة قناة بي إن سبورتس الأرضية باعتبارها صاحبة الحق الحصري في بث مباريات دوري أبطال إفريقيا فضائيًا، وذلك من خلال التردد التالي:

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اون تايم الأرضية الناقلة لـ بث مباشر الأهلي وصن داونز بدور المجموعات

– تردد القناة: 11681.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– الاستقطاب: أفقي.

– القمر الصناعي: نايل سات.

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موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 25 فبراير، سيواجه الأهلي نظيره الجنوب أفريقي صن داونز، في القاهرة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.

ملعب مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري ابطال افريقيا

وتقام مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري ابطال افريقيا على استاد “الاهلي نحن سلام”.

لمتابعة مباريات اليوم من هنا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

اون تايم الأرضية الناقلة لـ بث مباشر الأهلي وصن داونز بدور المجموعات كما يتم بث مباراة الأهلي ضد صن داونز على شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023 من خلال التردد التالي:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم على النايل سات

معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز معدل الاستقطاب

ترددالقناة 4/3 27500

(H) افقي 11054- 12604

مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل فريق الأهلي ضد صن داونز كالتالي:

– حراسة مرمي الأهلي ضد صن داونز: محمد الشناوي.

– خط دفاع الأهلي ضد صن داونز: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وعلي معلول.

– خط وسط الأهلي ضد صن داونز: أليو ديانج، وحمدي فتحي، ومروان عطية.

– هجوم الأهلي ضد صن داونز: حسين الشحات، وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر