الأهلي وصن داونز بث مباشر أون لاين

ahly online الاهلي اونلاين اليوم بث مباشر أمام صنداونز يلا شوت أون لاين

الفجر الرياضي
الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز بث مباشر أون لاين

الاهلي اونلاين اليوم بث مباشر أمام صنداونز يلا شوت أون لاين ahly online ، تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، 25 فبراير 2023، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، إذ تذاع المباراة على قناة «BEIN SPORTS HD 4»،أما عن القنوات المفتوحة والمجانية لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز، فقد تقرر إذاعة المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية.

ويبحث الكثيرون من عشاق الأهلي عن مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم، وكذلك مباراة الأهلي وصن داونز مباشر، إذ توجد هناك قنوات مختصة تذيع المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 25-02-2023

الاهلي اونلاين اليوم بث مباشر أمام صنداونز يلا شوت أون لاين ahly online  ماتش الاهلي ضد صن داونز يتم بث المباراة بين الأهلي وصن داونز يلا كورة 365 على الهواء مباشرة دون قطع دوري أبطال إفريقيا هد على قناة بين سبورتس، وكذلك على قناة بين سبورتس هد 4، حيث أعلنت قناة بين سبورتس أنها حصلت على حقوق البث المباشر لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث سيتم بث مباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة في العالم العربي، وسيكون البث مجانيا تماما في جميع الدول العربية، وكذلك يتم بث المباراة مباشرة من خلال موقع يلا كورة 365.

ماتش الاهلي ضد صن داونز دوري أبطال إفريقيا 2023

الاهلي اونلاين اليوم بث مباشر أمام صنداونز يلا شوت أون لاين ahly online  مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 25-02-2023 دوري أبطال إفريقيا 2023 ماتش الاهلي ضد صن داونز إليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز، حيث يتم بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023 عبر مجموعة قنوات beIN Sports، كما يتم بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز عبر التردد التالي:

تردد قناة beIN Sports على نايل سات

  • التردد: 11054
  • أما الاستقطاب: أفقي
  • كذلك معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports على سهيل سات

  • التردد: 11585
  • أما الاستقطاب: عمودي
  • كذلك معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2\3
للمشاهدة أضغط علي بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت

للمشاهدة أضغط علي بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت

قناة beIN Sports 1

  • التردد: 11013.
  • أما الاستقطاب: أفقي.
  • كذلك معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل الاهلي ضد صن داونز اليوم

الاهلي اونلاين اليوم بث مباشر أمام صنداونز يلا شوت أون لاين ahly online  إن تشكيل الاهلي ضد صن داونز اليوم قد تم الإعلان عنه من قبل المدير الفني للنادي، وجاءت التشكيلة الرسمية التي ينطلق من خلالها بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا كورة 365، كما التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • أما خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.
  • خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية.
  • خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

تشكيل صن داونز ضد الاهلي اليوم 

إن تشكيل صن داونز ضد الاهلي اليوم قد تم الإعلان عنه من قبل المدير الفني للفريق، وجاءت التشكيلة الرسمية كما التالي:

  • حراسة المرمى: أونيانجو.
  • أما حط الدفاع: دي ريوك، نويني، كويتزي، لاكاي.
  • كما أن تشكيلة خط الوسط: جالي، مودو، موكوينا، رالاني.
  • خط الهجوم: زواني، شالوليل.
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