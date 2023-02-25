أهمية الاشتراك بفعاليات مراكز الشباب فى حوار مفتوح مع طلاب الخدمة الاجتماعية

الفجر الرياضي
خدمة اجتماعية جامعة
خدمة اجتماعية جامعة حلوان

انطلقت فعاليات اللقاء الحوارى مع  طلاب كليات التربية العملي لكلية الخدمة الإجتماعية جامعه حلوان في مركز شباب السيدة زينب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور كلا من  احمد عفيفي وكيل وزاره رئيس  الاداره المركزيه لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة.


والكاتب الصحفى محمد نوار المشرف العام علي محكي الشباب والدكتور ايمن عبدالعال المشرف العام علي طلاب التربيه العملي لطلاب الخدمة الاجتماعية وتم عرض استراتيجية الوزارة من قبل الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير ثم عرض محمد حسن مساعد الوزير البرنامج القومى  تصدو معانا وتحدث محمد نوار عن برنامج محكي الشباب.

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 فيما  أكد احمد عفيفي عن أهمية استفادة الطلاب من عضويات مراكز الشباب لإنه ا تقدم كافة الخدمات الرياضيه والثقافة والاجتماعيه للشباب وأهمية دور طلاب الخدمة الاجتماعيه من خلال التربية العملي داخل مراكز الشباب وفي نهايه اللقاء تم حوار مفتوح مع الطلاب حول مدى الاستفاده من برامج وزارة الشباب والرياضة خاصة فيما يتعلق باهتماماتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية ودور الشباب فى تثقيف وتوعية المجتمع.

جامعة حلوان وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة محمد حسن الخدمة الاجتماعية كليات التربية كلية الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان طلاب الخدمة الاجتماعية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

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