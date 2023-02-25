يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 25-02.. Yalla shoot

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 25-02.. Yalla shoot، يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا باستاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

فيما تأجلت مباراة الأهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد.



بينما بدأ صن داونز مشواره في دوري الأبطال من دور الـ 32 بتخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهابًا بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إيابًا ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية.

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره صن داونز بطل جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت.



وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.





وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.



ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى وصن داونز فى دوري الابطال

يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.