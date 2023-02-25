بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023.. يلا شوت مشاهدة لقاء Al-Ahly V Sun Downs عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 1

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا، يستضيف ملعب الأهلي we بالسلام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بقمة منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

بث مباشر مباراة الأهلى وصن داونز بدورى أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، التي ‏تقام مساء اليوم السبت، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

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وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز الزي المكون من القميص الأصفر والشرت الأزرق والشراب الأبيض.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد أشرف ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد القندوسي وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وكهربا.

باملاك تيسيما يدير مباراة الأهلي وصن داونز

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة بامالاك تيسيما، لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أدار تيسيما مباراة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 والتي تعادل فيها الأهلي بهدف لكل فريق، ورفض احتساب ركلة جزاء شهيرة للمغربي وليد أزارو قبل أن يخسر المارد الأحمر اللقب في النهاية.

كما أدار مباراة الأهلي أمام صن داونز في الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف دون رد.

أدار تيسيما أيضًا مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 والتي خسرها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وإجمالًا أدار باملاك تيسيما للأهلي تسع مباريات، حقق المارد الأحمر الفوز في أربع منها وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

والتقى الأهلي مع فريق صن داونز في 12 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في أربع مباريات وخسر في 3 مباريات.

وكانت أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001 وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد ليتوج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن داونز في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007 وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتجدد الموعد مرة أخرى بين الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في العام 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل الفريقان في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بهدف لكل فريق.

وتقابل الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي 2021 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الفريقين في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بنتيجة 1-1.

28 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا

وتقابل الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 28 مباراة بجميع البطولات الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز فى 13 مباراة وخسر في سبع مباريات وتعادل في 8 مباريات.