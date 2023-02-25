بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز ALAHALY.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

ينتظر جمهور الأهلي موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم، بث مباشر. يستقبل الأهلي ماميلودي صنداونز على ملعب السلام في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت (25 فبراير).

حقق أصحاب الأرض فوزًا مريحًا 3-0 على أسوان في الدوري المصري الممتاز منتصف الأسبوع. وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث قدم حسين الشحات جميع التمريرات الثلاث، فيما أضاع أحمد خالد ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح أسوان.

وقبل مباراة الأهلي اليوم، التي تُذاع على الهواء مباشرة، تغلب صنداونز على مضيفه كوتون سبورت 3-1 في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة. كان كاسيوس ميلولا نجم العرض بدعامة ومساعدة.

دفع الفوز ماميلودي إلى صدارة المجموعة الثانية، بعد أن جمع أكبر عدد من النقاط من مباراتين. في غضون ذلك، خسر الأهلي مباراته الافتتاحية أمام الهلال ولم يحرز بعد نقاطه الأولى هذا الموسم.

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واشتبك الفريقان في 12 مناسبة سابقة فيما تقدم الأهلي 5-3، وشهدت المواجهة الأخيرة بينهما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي فوز صنداونز 1-0 على أرضه وخارجها.

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صنداونز في 14 مباراة متتالية عبر المسابقات منذ أكتوبر 2022، وأنتجت أربعة من آخر ست مباريات للأهلي عبر المسابقات ثلاثة أهداف على الأقل، وأسفرت لقاءاتهم السبعة الأخيرة عن أقل من ثلاثة أهداف.

مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز بث مباشر بدأ الدفاع عن لقب الأهلي بداية سيئة بعد هزيمته 1-0 أمام الهلال. لديهم فرصة لتسجيل فوزهم الأول في الموسم ضد فريق صنداونز المتألق.

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وفاز الأهلي في 13 من آخر 20 مباراة، وخسر 3 وتعادل 4، فيما حقق ماميلودي صنداونز 18 من آخر 20 مباراة، وخسر 1 وتعادل 1.

فاز الأهلي 3 مرات (0-3 ضد نادي أسوان في 21 فبراير، 0-1 ضد سياتل ساوندرز في 4 فبراير و3-0 ضد أوكلاند سيتي في 1 فبراير) وخسر 3 مرات (1-0 ضد الهلال أم درمان. في 18 فبراير 2-4 ضد فلامينجو في 11 فبراير و1-4 ضد ريال مدريد في 8 فبراير) في آخر 6 مباريات.