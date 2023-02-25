ads

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز ALAHALY.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر جمهور الأهلي موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم، بث مباشر. يستقبل الأهلي ماميلودي صنداونز على ملعب السلام في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت (25 فبراير).

حقق أصحاب الأرض فوزًا مريحًا 3-0 على أسوان في الدوري المصري الممتاز منتصف الأسبوع. وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث قدم حسين الشحات جميع التمريرات الثلاث، فيما أضاع أحمد خالد ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح أسوان.

وقبل مباراة الأهلي اليوم، التي تُذاع على الهواء مباشرة، تغلب صنداونز على مضيفه كوتون سبورت 3-1 في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة. كان كاسيوس ميلولا نجم العرض بدعامة ومساعدة.

دفع الفوز ماميلودي إلى صدارة المجموعة الثانية، بعد أن جمع أكبر عدد من النقاط من مباراتين. في غضون ذلك، خسر الأهلي مباراته الافتتاحية أمام الهلال ولم يحرز بعد نقاطه الأولى هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يوتيوب

واشتبك الفريقان في 12 مناسبة سابقة فيما تقدم الأهلي 5-3، وشهدت المواجهة الأخيرة بينهما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي فوز صنداونز 1-0 على أرضه وخارجها.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر 

 

صنداونز في 14 مباراة متتالية عبر المسابقات منذ أكتوبر 2022، وأنتجت أربعة من آخر ست مباريات للأهلي عبر المسابقات ثلاثة أهداف على الأقل، وأسفرت لقاءاتهم السبعة الأخيرة عن أقل من ثلاثة أهداف.

مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز بث مباشر بدأ الدفاع عن لقب الأهلي بداية سيئة بعد هزيمته 1-0 أمام الهلال. لديهم فرصة لتسجيل فوزهم الأول في الموسم ضد فريق صنداونز المتألق.

بث مباشر مباراة الأهلي مباشرة في دوري أبطال إفريقيا

وفاز الأهلي في 13 من آخر 20 مباراة، وخسر 3 وتعادل 4، فيما حقق ماميلودي صنداونز 18 من آخر 20 مباراة، وخسر 1 وتعادل 1.

فاز الأهلي 3 مرات (0-3 ضد نادي أسوان في 21 فبراير، 0-1 ضد سياتل ساوندرز في 4 فبراير و3-0 ضد أوكلاند سيتي في 1 فبراير) وخسر 3 مرات (1-0 ضد الهلال أم درمان. في 18 فبراير 2-4 ضد فلامينجو في 11 فبراير و1-4 ضد ريال مدريد في 8 فبراير) في آخر 6 مباريات.

الأهلي الأهلي أمام صن داونز الأهلي ضد صن داونز الاهلي ضد صن داونز مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي وصن داونز الاهلي وصن داونز بث مباشر الاهلي وصن داونز مباشر اهداف مباراة الاهلي وصن داونز صن داونز بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وصن داونز بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز تشكيل مباراة الأهلي أمام صن داونز ماتش الاهلي وصن داونز مباراة الاهلي وصن داونز مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الاهلي ضد صن داونز مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي وصن داونز مواجهات الاهلي وصن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز نتيجه مباراه الاهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يلا شوت ALAHLY| مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري ابطال إفريقيا اليوم

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم Youtube | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شووت يوتيوب | الأهلي مباشر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 25-02-2023 في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا

بث مباشر HD Kora Live مباراة الأهلي وصن داونز اليوم || كورة أون لاين صن داونز والأهلي

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot