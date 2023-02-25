مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 25-02-2023 في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي وصن داونز اليوم من أهم المباريات في دوري أبطال إفريقيا، فمعرفة موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز أكثر ما يهم عشاق النادي الأهلي، حيث يزداد البحث في كل ساعة عن موعد مباراة الأهلي اليوم في إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات بين الأهلي وصن داونز.

بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25-2-2023 لحظة بلحظة

يبدأ بث مباراة الأهلي ضد صن داونز فور انطلاقها.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مراون عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: تاو والشحات وأحمد عبدالقادر.

موعد مباراة الأهلي وصن دونز 2023

وتحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز بتوقيت مصر في 9 مساء اليوم السبت 25 فبراير 2023، حيث تقام مباراة الأهلي اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر



-موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت سيكون الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

-موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا سيكون في الحادية عسر مساءً اليوم السبت بتوقيت الإمارات

-موعد مباراة الأهلي اليوم في تمام السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وينقل مباراة الأهلي وصن داوانز في دوري أبطال إفريقيا مجموعة قنوات بي أن سبورت حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا ومباراة الأهلي اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز



معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معدل الاستقطاب

ترددالقناة

4/3

27500

(H) افقي

11054- 12604

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة وصن داونز مجانًا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز_أرشيفية

والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز القادمة هي قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي مباشر في الدوري عبر اتباع الخطوات التالية:

تثبيت القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانًا

توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية.

ضبط التليفزيون، على تردد UHF 32

حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة على خاصية ATV إلى DTV.

توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

تشكيل مباراة الأهلي وصن داونز المتوقع

تشكيل الأهلي وصن داونز_أرشيفية

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد صن داونز كما يلي:

حارسة المرمي للأهلي ضد صن داونز: محمد الشناوي.

المدافعون في مباراة الأهلي وصن داونز: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وعلي معلول.

وفي الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي، ومروان عطية.

مهاجمون الأهلي ضد صن داونز: حسين الشحات، وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

وتاريخ مباريات الأهلي وصن داونز كبير، حيث ألتقي الأهلي ضد صن داونز في 14 مباراة:

-حقق الأهلي ضد صن داونز الفوز في 5 مباريات.

-وخسر في 3 مباريات.

-تعادل في 4 مواجهات.

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023

وتمثل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023 فرصة للقلعة الحمراء لتحسين وضعها في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحاول الفريق الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الأهلي اليوم ضد صن داونز بعد أن خسر أمام الهلال السوداني في مواجهنهما الأخيرة ببطولة أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويأتي ترتيب النادي الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا الثالث بعد صن داونز الذي يحتل المركز الأول والهلال السوداني الثاني في ترتيب المجموعة، ويحتل المركز الأخير في المجموعة فريق القطن الكاميروني، وتعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم من أهم ما يتابعه عشاق الساحرة المستديرة.