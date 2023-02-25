مباراة صن داونز والأهلي بث مباشر

يلا شوت YALAA SOOT مباراة صن داونز والأهلي بث مباشر || HD صن داونز ضد الأهلي مشاهدة مباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا يستعد النادي الأهلي لقمة مهمة للغاية في دوري أبطال إفريقيا، حيث استضاف ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا على ملعب السلام في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ولم يلعب الأهلي في المباراة الأولى بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لكنه خسر في الجولة الثانية على يد الهلال السوداني بهدف نظيف. أما صن داونز، فقد نجح في قيادة المجموعة بكامل النقاط بفوزه على الهلال والكاميرون.

القنوات الناقلة لماتش الاهلي اليوم مجانًا امام صنداونز، تبحث جماهير الأهلي اليوم عن القنوات المجانية والقنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز، السبت 25 فبراير 2023، والمقرر انطلاقها مساء اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، 25 فبراير 2023، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كما تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، إذ تذاع المباراة على قناة “BEIN SPORTS HD 4” عبر التردد التالي..

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

القنوات المفتوحة والمجانية لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز

قد تقرر إذاعة المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ويأتي تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بشكل مجاني، كالتالي..

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11681

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الاستقطاب: أفقي

خطوات ضبط تردد تايم سبورت الأرضي

عليك شراء إريال إرسال أرضي ووصلاته أولًا.

ثم افصل الريسيفر عن الشاشة التلفزيون.

قم بتوصيل الإريال الجديد وأسلاكه جيدًا.

وفي حال عدم وجود القناة اضغط على زر الإعدادات بالريموت.

ثم اختر الزر الخاص بالقنوات، وقم بعمل توليف إعداد القناة.

عن طريق الضغط على اضغط توليف تلقائي.

وأخيرًا اختر بحث رقمي، وسجل التردد UHF32، وانتظر حتى يتم تشغيلها.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

يتوقع أن يختار السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي ضد صن داونز، كالتالي..