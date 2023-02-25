مشاهدة مباراة LIVERPOOL اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس Yalla Shoot بث مباشر يلا شوت

يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة اليوم، إذ يواجه نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب «سيلهرست بارك» مباراة الفريقين، لذلك تستعرض «بوابة الفجر» خلال السطور التالية موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة بالإضافة إلى تغطية نصية مباشرة لأحداث المباراة.

مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن

متابعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس مباشر

تبدأ التغطية النصية المباشرة لمباراة ليفربول اليوم فور انطلاق صافرة البداية هنا.

موعد مبارة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

- من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وكريتسال بالاس اليوم، في تمام الساعةالساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

- من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وكريتسال بالاس اليوم الـ 10:45 بتوقيت السعودية وقطر والكويت والعراق والبحرين واليمن وسوريا والأردن.

- من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وكريتسال بالاس اليوم الـ 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

- من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وكريتسال بالاس اليوم الـ 9:45 مسساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

تمتلك قنوات بين سبورتس الرياضية حقوق النقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول اليوم

تنقل القنوات الآتية مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بشكل مجاني وفيما يلي الترددات:

قناة Varzish Sport

التردد: 11843.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة Idman

التردد: 11169.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Intelsat 62°E.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

اسندت مجموعة قنوات بين سبورت مهمة التعليق الصوتي على مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم للمعلق الرياضي عصام الشوالي.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل فريق كريستال بالاس، المركز الثاني عشر، برصيد 26 نقطة.



تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

من المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة كريستال بالاس وفقًا للآتي:

حارس المرمي: أبيسون بيكر.

المدافعون: ترينت أكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

الوسط: هندرسون، فابينيو، ناي كيتا.

المهاجمون: محمد صلاح، نونيز، جوتا.