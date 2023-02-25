دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (0-0) دوري أبطال إفريقيا (البداية)

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر بدون تقطيع

تبدأ مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023 من خلال مباراة الاهلي وصن داونز ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وينقل «الفجر» بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم، وموعد مباراة الأهلي ضد صن داونز، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

ويقدم الفجر خدمة بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 25-2-2023 لحظة بلحظة

يبدأ بث مباراة الأهلي ضد صن داونز فور انطلاقها.

بداية المباراة

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تشكيل الأهلي الرسمي ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مراون عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: تاو والشحات وأحمد عبدالقادر.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم النادي الاهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة صن داونز لخوض مباراة دوري أبطال إفريقيا 2023.

موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري ابطال افريقيا

يأتي موعد مباراة الاهلي وصن داونز يوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري على ملعب السلام بالقاهرة في الأوقات التالية:

- مباراة الاهلي وصن داونز الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، فلسطين، ليبيا، السودان، جنوب إفريقيا.

- مباراة الاهلي وصن داونز الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، الأردن.

- مباراة الاهلي ضد صن داونز الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وعمان.

- الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم

يبحث متابعي دوري أبطال إفريقيا عن رابط بث مباشر لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم لمشاهدة مبارة الأهلي اليوم من خلال قناة بي أن سبورت مباشرة دون تقطيع.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز

وتُذاع مباراة الاهلي وصن داونز في مصر مجانا من خلال قناة تايم سبورت الأرضي، ويمكن معرفة تردد أون تايم سبورت من خلال الرابط التالي: تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية on time sport الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد 2023

القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2023

تنقل قنوات بي إن سبورتس beIN Sports مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023، بصفتها الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة بجانب فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023

يتصدر داونز مجموعته في مجموعات دوري أبطال افريقيا 2023 برصيد 6 نقاط بينما يقع الاهلي في المركز الرابع دون نقاط، وينتظر الكثير تغير مركزه بعد نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا 2023.

قناة بين سبورت المفتوحة مباراة الأهلي اليوم

نقدم لكم تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة الناقلة لـ مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023.

معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معدل الاستقطاب

ترددالقناة

6/5

27500

(H) افقي

12379

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على النايل سات

ننقل لكم تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023.

معدل تصحيح الخطأ

معدل الترميز

معدل الاستقطاب

ترددالقناة

4/3

27500

(H) افقي

11054- 12604

مباراة الأهلي اليوم مباشر on sport

ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن داونز من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاهلي وصن داونز مباشر