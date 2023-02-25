يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي.. YALLA SHOOT

يترقب عشاق كرة القدم مباراة ليفربول وكريستال بالاس المقرر انطلاقها مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت مصر، 10.45 بتوقيت السعودية، 11.45 بتوقيت الإمارات على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الـ 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

ويدخل فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه اللاعب العالمي محمد صلاح، مباراة ليفربول وكريستال بالاس محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول اليوم

ويتم بث مباراة ليفربول وكريستال بالاس على شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق ليفربول وكريستال بالاس اليوم

وأسندت مجموعة قنوات بين سبورت مهمة التعليق الصوتي على مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم للمعلق الرياضي عصام الشوالي، ويتم ضبط قناة beIN Sports 1 HD Premium عبر التردد التالي:

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- تردد القناة: 11013.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح: 3/4

قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول اليوم

وتأتي قائمة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم كالتالي:

قناة Varzish Sport الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11843.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر: Y1A.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة



قناة Rah-e-Farda Tv لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11293.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر: AzerSpace 46°E.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم مباشر

قناة Idman لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11169.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 20400.

- القمر: AzerSpace 46°E.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بث مباشر

قناة IRIB Varzesh لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11555.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 30000.

- القمر: Intelsat 62°E.

مباراة ليفربول اليوم مباشرة



ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول اليوم في مباراة ليفربول وكريستال بالاس كالتالي:

- حارس مرمي ليفربول ضد كريستال بالاس: أبيسون بيكر.

- خط دفاع ليفربول ضد كريستال بالاس: ترينت أكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

- خط وسط ليفربول ضد كريستال بالاس: هندرسون، فابينيو، ناي كيتا.

- هجوم ليفربول ضد كريستال بالاس: محمد صلاح، نونيز، جوتا.