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مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «ملعب سيلهرست بارك».

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الريدز، الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من نظيره فريق ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين، في ملعب «أنفيلد».

ويدخل فريق ليفربول مباراة كريستال في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعهم من 22 مباراة.

بينما يدخل فريق كريستال بالاس، مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة جمعهم من 23 مباراة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر 

 

بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 25 فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «ملعب سيلهرست بارك».

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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