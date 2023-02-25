بث مباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.. مشاهدة لقاء Liverpool V Crystal Palace يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة لقاء Liverpool V Crystal Palace عبر شبكة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS والان مشاهدة التفاصيل.

بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز،يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، في مواجهة صعبة أمام مضيفه كريستال بالاس

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز مشاهدة

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للفريق فى  مواجهة كريستال بالاس، وشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح، خلال المباراة التي تقام فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن مباريات الجولة الـ 25  لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول
 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

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كريستال بالاس ضد ليفربول
 

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس فى المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس ضد ليفربول
 

ليفربول هرب من سلسلة النتائج السلبية بعد الفوز في "ديربي الميرسيسايد" على إيفرتون بثنائية نظيفة في الجولة قبل الماضية ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد، تعرض لسقطة هائلة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 5 / 2 في المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحاول لاعبو ليفربول التخلص من صدمة الهزيمة أمام ريال مدريد، من خلال التركيز على تحسين الأحوال على أمل الحصول على مركز أفضل في ترتيب الدوري الإنجليزي.

فى المقابل يسعى كريستال بالاس للتسلح بعاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث، خاصة أنه لم يحقق أى انتصار منذ الفوز على بورنموث، ويحاول الابتعاد عن منطقة الهبوط فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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