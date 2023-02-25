يلا شوت LIVERPOOL| مشاهدة مباراة ليفربول وكريستل بالاس اليوم يلا شوت | بث مباشر ليفربول

يحل فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على منافسه كريستال بالاس، مساء اليوم السبت على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن مباريات الجولة الـ 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول والقناة الناقلة

مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول تقام فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، الموافق 25 من فبراير 2023، على ملعب "سيلهرست بارك"، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة فة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس ضد ليفربول

ليفربول هرب من سلسلة النتائج السلبية بعد الفوز في "ديربي الميرسيسايد" على إيفرتون بثنائية نظيفة فى الجولة قبل الماضية، ثم انتصر على نيوكاسل يونايتد، وتعرض لخسارة مدوية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 5 / 2 في المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

كريستال بالاس ضد ليفربول

ويحاول لاعبو ليفربول التخلص من صدمة الهزيمة أمام ريال مدريد، من خلال التركيز على تحسين الأحوال على أمل الحصول على مركز أفضل في ترتيب الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يسعى كريستال بالاس إلى التسلح عاملى الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث خاصة أنه لم يحقق أي انتصار منذ الفوز على بورنموث، ويحاول الابتعاد عن منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

قناة Rah-e-Farda Tv لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11293.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر: AzerSpace 46°E.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم مباشر

قناة Idman لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11169.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 20400.

- القمر: AzerSpace 46°E.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بث مباشر

قناة IRIB Varzesh لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم:

- التردد: 11555.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 30000.

- القمر: Intelsat 62°E.

مباراة ليفربول اليوم مباشرة

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ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول اليوم في مباراة ليفربول وكريستال بالاس كالتالي:

- حارس مرمي ليفربول ضد كريستال بالاس: أبيسون بيكر.

- خط دفاع ليفربول ضد كريستال بالاس: ترينت أكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

- خط وسط ليفربول ضد كريستال بالاس: هندرسون، فابينيو، ناي كيتا.

- هجوم ليفربول ضد كريستال بالاس: محمد صلاح، نونيز، جوتا.