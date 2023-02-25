هدف أول في بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز..مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd يفتح استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023.

خاص النادي الأهلي مباراة واحدة في الأميرة السمراء هذا الموسم، حيث تأجلت مباراته في الجولة الأولى لمشاركته بكأس العالم للأندية، وكان اللقاء الذي خاضه ضد الهلال السوداني وخسره بهدفٍ دون رد.

أما نادي صن داونز، فيدخل المباراة ضد المارد الأحمر بالعلامة الكاملة، حيث فاز بمباراتيه الأولتين على الكبير السوداني والقطن الكاميروني، وصعد مباشرةً للصدارة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

توقيت مباراة الأهلي الليلة

يلعب فريق الأهلي مع صن داونز الليلة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، والمغرب.

وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والأردن، وجنوب إفريقيا، والسودان.

وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان.

وعند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع صن داونز في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز

تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا في المنطقة، وبالتالي ستذيع قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي اليوم ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

من هو معلق مباراة الأهلي أمام صن داونز؟

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن على محمد على سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل هجومي لفريق الأهلي

من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا بتشكيل هجومي بغية تحقيق الفوز بالمباراة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد صن داونز مكونًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا