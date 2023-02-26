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تشكيل توتنهام اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.. هاري كين يقود هجوم السبيرز

هاري كين
هاري كين

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، على ملعب توتنهام هوتسبير.

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-موقف توتنهام هوتسبير وتشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق توتنهام هوتسبير، مباراة اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فراسر فوستر.

الدفاع: كريستيان روميرو وإريك داير وكليمنت لينجليه.

الوسط: إيمرسون رويال وأوليفر سكيب وبيير إيميلي هولبيرج وبين ديفيز.

وسط هجوم: هيونج سون مين وديجان كولوفسكي.

هجوم: هاري كين.

-القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير

ويعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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