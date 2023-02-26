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ارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد بمحافظات الجمهورية

أخبار مصر
أحد شوارع القاهرة
أحد شوارع القاهرة - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 26 فبراير 2023، والتي تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 و20 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس اليوم يسودها أجواء باردة صباحًا، مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس اليوم الأحد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار.

وتشهد حالة الطقس اليوم فرص لتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح خلال حالة الطقس على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

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