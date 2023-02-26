اليوم.. الحكم في قضية سب وقذف والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال

تصدر اليوم الأحد، المحكمة الاقتصادية الحكم على الإعلامي أحمد رجب ومحامي المتهم الثاني، بتهمة السب والقذف والتشهير بوالدة المذيعة المقتولة شيماء جمال.

وأكد محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، أنه تقدم بـ 21 مقطع فيديو، يثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي، وإبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني في القضية.

وأوضح أشرف فرحات محامي والدة شيماء جمال، في عريضة الدعوى أن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني، وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة بالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.