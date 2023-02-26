تراجع التداولات في سوق النقد الأجنبي الصينى لتسجل نحو 2 تريليون دولار في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي تسجيل سوق النقد الأجنبي في الصين خلال يناير الماضي تداولات بقيمة 14.29 تريليون يوان أي نحو 2.1 تريليون دولار بانخفاض من 16 تريليون يوان في ديسمبر.

وجاء في البيانات أن إجمالي تداولات صفقات النقد الأجنبي بين البنوك وعملائها بلغ 2.6 تريليون يوان وإجمالي تداولات نقد أجنبي بين البنوك بـ11.7 تريليون يوان.

ومن حيث المنتجات وصل حجم التداول التراكمي للسوق الفوري 5.7 تريليون يوان مقابل 8.6 تريليون يوان من التداولات في سوق المشتقات.

وذكر التقرير أن الخدمات اللوجستية الاجتماعية ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 347.6 تريليون يوان أي 50.4 تريليون دولار خلال العام الماضي

أسعار اليوان الصيني

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