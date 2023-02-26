روسيا توقف إمدادات النفط لبولندا عبر خط أنابيب دروجبا

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال دانييل أوباجتيك الرئيس التنفيذي لشركة (بي.كيه.إن أورلين) البولندية لتكرير النفط يوم السبت إن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا.

وقال على تويتر "نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتي سوى عشرة في المئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى".

وقالت (بي.كيه.إن أورلين) إنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر وإن وقف إمدادات خطوط الأنابيب  لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء.

وتم استثناء دروجبا من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب غزوها الشامل لأوكرانيا.

واستُبعد خط الأنابيب الذي يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.

وتشمل محفظة التوريد بالشركة حاليا نفطا من غرب إفريقيا والبحر المتوسط والخليج وخليج المكسيك.

وأبرمت أورلين أيضا عقد توريد مع أرامكو السعودية  اعتبارا من 2022.

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