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يلا شوت Tottenham | يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق توتنهام لخوض مباراة قوية عندما يستضيف نظيره تشليسي في ديربي لندن، في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، موسم 2022/23، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير".

ويدخل فريق توتنهام المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالتعادل بهدفين لمثليهما.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، لينجليه، إيمرسون.

خط الوسط: سكايب، هويبيبرج، بن ديفيز.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، بدياشيلي، بن تشيلويل.

خط الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، مودريك.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، كاي هافيرتز.

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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة توتنهام ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي للمعلق عصام الشوالي.

 

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