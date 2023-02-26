توتنهام وتشيلسي مباشر يلا شوت الآن.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم الإنجليزية إلى العاصمة لندن لمشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيحظى المتابعون على موعد مع البث المباشر لمباراة توتنهام وتشيلسي في اللقاء الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام بين جميع مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الموقف المتوتر من البلوز في المنافسة وحاجتها الملحة للنقاط الثلاث في ديربي لندن هذا.

سجل تشيلسي 3 نقاط فقط من آخر 4 مباريات له في المسابقة، وآخرها الهزيمة أمام ساوثهامبتون.



ويتطلع الفريق لاستعادة توازنه وانتصاراته لتخفيف الضغط عليه وعلى مدربه جراهام بوتر لكنه يدرك جيدا صعوبة المهمة في مواجهة توتنهام الذي يسعى لترسيخ مركزه في المركز الرابع، ووسع الفارق مع نيوكاسل مستفيدا من انشغال الأخير بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية وقطر البلد المضيف.

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اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد توتنهام

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، بدياشيلي، بن تشيلويل.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، مودريك.

الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، كاي هافيرتز.

تشكيلة توتنهام المتوقعة ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فورستر.

خط الوسط: سكايب، هويبيبرج، بن ديفيز.

الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يستطيع متابعوا البريميرليج مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.