بث مباشر ماتش توتنهام وتشيلسي TOT VS CHS | بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في البريميرليج

سيلعب توتنهام هوتسبر مع تشيلسي في الدوري الممتاز يوم 26 فبراير. وستبدأ المباراة في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

يلتقي توتنهام هوتسبر (المعروف أيضًا باسم توتنهام وتوتنهام وتوتنهام هوتسبر أو توتنهام) وتشيلسي (يشار إليه عادةً باسم تشيلسي) مرة أخرى بعد 6 أشهر من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل 2-2. يقترب توتنهام هوتسبر من هذه المواجهة بعد فوزه على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في 19 فبراير.

من ناحية أخرى، يستعد تشيلسي للمباراة بعد هزيمتين متتاليتين من ساوثهامبتون، ولم يتمكن بوروسيا دورتموند من الفوز في آخر 5 مباريات. سيحتاجون إلى حل الأمور في الخلف أولًا لتحسين النتائج لأنهم تلقوا أهدافًا في 3 مباريات متتالية الآن.

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قوم بتحديث تشكيلات وتشكيلات فريق توتنهام هوتسبر - تشيلسي في الوقت الفعلي.

من المحتمل أن يبدأ توتنهام هوتسبير المباراة مع فريزر فورستر، كليمنت لينجليت، إريك داير، كريستيان روميرو، بن ديفيز، أوليفر سكيب، بيير إميل هوجبيرج، إيمرسون، ريتشارليسون، ديجان كولوسيفسكي وهاري كين كبداية، مع براندون أوستن، بيدرو بورو. ودافينسون سانشيز وجافيت تانجانجا وأرنوت دانجوما ولوكاس مورا وباب ماتار سار وسون هيونج مين وإيفان بيريسيتش على مقاعد البدلاء.



لاعبو تشيلسي الأساسيون هم كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبيليكويتا، كاليدو كوليبالي، بينوا بادياشيل، بن تشيلويل، إنزو فرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، ماسون ماونت، جواو فيليكس، نوني مادويكي، وديفيد داترو فوفانا، مع ماركوس بيتينيلي، وتريفوه.، لويس هول، كاي هافرتز، دينيس زكريا، ميخايلو مودريك ورحيم سترلينج على مقاعد البدلاء.