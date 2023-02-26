مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبر وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم 26-02-2023 الدوري الانجليزي

يستضيف ملعب ”توتنهام هوتسبير” مباراة قوية في الدوري الانجليزي بين نادي توتنهام ونظيره نادي تشيلسي، اليوم الاحد الموافق 26 فبراير 2023، وذلك في بطولة الدوري الانجليزي موسم 2023، وسنعرض لكم موعد مباراة توتنهام وتشيلسي، والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي والمعلق والملعب المستضيف للمباراة.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي

حيث تقام مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 26 فبراير 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت تونس ارسنال والمغرب حيث يأتي في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 4:30 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي

بينما ستوفر لك قناة بي ان سبورت وقنوات اخري الدوري الانجليزي، الناقل الوحيد في الدوري الانجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنك مشاهدة بث مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الانجليزي حيث يمكنك مشاهدة الدوري الانجليزي ويمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي علي موقع دوت سبورت لايف بث المباريات بجودة عالية ودون تقطيع

معلق مباراة توتنهام وتشيلسي

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة توتنهام وتشيلسي في الاسبوع الخامس والعشرين من الدوري الانجليزي المعلق عصام الشوالي.