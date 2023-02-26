يلا شوت تشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد توتنهام بث مباشر في ديربي إنجلترا

تقام مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم الأحد 26-2-2023، خلال منافسات الأسبوع الـ 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2022-23.

توتنهام صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، يبحث عن فوز غائب منذ 8 مباريات أمام تشيلسي.

على الجانب الأخر، تشيلسي في المركز العاشر بـ 31 نقطة، يبحث عن ثلاث نقاط ليدعم بها موقفه في جدول الترتيب، إذ إنه لم يفز في آخر 4 جولات.

خسر في مباراة وتعادل في 3 جولات.

ويوفر «بوابة الفجر » ميزة مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، لحظة بلحظة، خلال الأسطر التالية

يبدأ هنا وصف المباراة تزامنا مع انطلاقها.

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موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد توتنهام عبر قناة بي أن سبورتس 1 بريميوم، بصوت عصام الشوالي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لخوض مباراة اليوم ضد توتنهام

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، بدياشيلي، كوكوريلا

الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، نوني مادويكي.

الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، كاي هافيرتز.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: فورستر.

الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، لينجليه، إيمرسون.

الوسط: سكايب، هويبيبرج، بن ديفيز.

الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

بطاقة مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

المعلق

الملعب

توتنهام وتشيلسي

03:30 عصرا بتوقيت القاهرة

بي أن سبورتس بريميوم 1.

عصام الشوالي

توتنهام هوتسبير

خسر توتنهام المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعبه توتنهام هوتسبير ستاديوم بمجموع 6-0، ويسعى تشيلسي لأن يكون ثالث فريق يفوز بـ 4 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري ضد توتنهام بعد أرسنال (4 مباريات) في الفترة بين (1952-1953) ومانشستر يونايتد (6 مباريات) بین(2001-2007).

علما بأن توتنهام خسر أمامه مرتين فقط في 13 مباراة سابقة على ملعبه قبل الانتقال إلى ملعبه الجديد (فاز في 6 مباريات وتعادل في خمس).

لم يخسر تشيلسي في أخر 8 مباريات خاضها ضد سبيرز في الدوري الممتاز، (فاز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين).

بعد التعادل بهدفين لكل فريق على ملعب ستامفورد بريدج في أغسطس، يسعى توتنهام إلى تجنب الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب ضد تشيلسي بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2015-16 (0-0 على ملعبه و2-2 خارجه).

فاز توتنهام على مان سيتي 1-0 ووست هام 2-0 في آخر مباراتين على ملعبه بالدوري، لكن لم يسبق أن فاز السبيرز في 3 مباريات متتالية بالدوري الممتاز على أرضه من دون تلقي أي هدف منذ أبريل 2019.

سجل تشيلسي 6 أهداف في آخر 11 مباراة بالدوري الممتاز، وهو أقل عدد من الأهداف بين جميع الفرق منذ بداية نوفمبر، كما إن تشيلسي سجل أكثر من هدف واحد في مباراة واحدة فقط من أخر 14 مباراة بالدوري حين فاز على بورنموث، بنتيجة 2-0.

وانطلقت أمس، 6 مباريات في إطار نفس الجولة في الدوري الإنجليزي، والتي كان أبرز نتائجها فوز مان سيتي برباعية وتعادل ليفربول، وفوز أرسنال بهدف وحيد، وفيما يلي نتائج مباريات أمس:

أستون فيلا 2-0 إيفرتون.

ليدز يونايتد 1-0 ساوثهامبتون.

أرسنال 1-0 ليستر سيتي.

وست هام يونايتد 4-0 نوتنجهام فورست.

مان سيتي 4-1 بورنموث.

ليفربول 0-0 كريستال بالاس.



ترتيب مقدمة الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام وتشيلسي

الفريق

المركز

عدد النقاط

عدد الأهداف المسجلة

أرسنال

الأول

57

52

مانشستر سيتي

الثاني

55

64

مانشستر يونايتد

الثالث

49

41

توتنهام هوتسبير

الرابع

42

44

نيوكاسل يونايتد

الخامس

41

35

فولهام

السادس

39

36