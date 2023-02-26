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يلا شوت Chelsea | بث مباشر مباراة تشيلسي اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنها في الدوري الانجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مباراة قوية بين توتنهام وتشيلسي مساء اليوم الأحد 26 فبراير على أرض ملعب توتنهام هوتسبير، لحساب فعاليات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تجمع شرسة بين العملاقين الإنجليزيتين في صدارة هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبحث الفريقان عن النصر من أجل جمع النقاط الكاملة ومواصلة المسار الصحيح.

وقدم توتنهام أداءً رائعًا في المباراة الأخيرة أمام وست هام يونايتد بفوزه عليه بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب.

أنهى توتنهام استعداداته لهذه القمة القوية بتركيز كامل ومعنويات عالية، حيث يريد الاستفادة من عامل الأرض والجماهير لتحقيق النصر للتعمق أكثر في المربع الذهبي.

من ناحية أخرى، ما زالت الأرقام السالبة تطارد تشيلسي في بطولة الدوري المحلي، إذ سقط في الجولة الأخيرة في فخ الخسارة أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وقبل ذلك تعادل في 3 مباريات متتالية، وخسر أيضا. في دوري أبطال أوروبا قبل أيام قليلة أمام بوروسيا دورتموند بهدف بدونه. الرد في ذهاب ربع النهائي.
 

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر 


ويتواجد البلوز في المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، جمعهما من 23 مباراة حيث حقق 8 انتصارات ومثلهم خسائر و7 تعادلات، وهذه أرقام سلبية بالنسبة للفريق الذي يضم كتيبة مميزة من النجوم.

ويتطلع تشيلسي اليوم لتصحيح المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط للعود من جديد للطريق الصحيح، وكلن هذا يحتاج منه التركيز العالي أمام الخصم لنيل النقاط الكاملة والتقدم للأمام.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، لينجليه، إيمرسون.

خط الوسط: سكايب، هويبيبرج، بن ديفيز.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، بدياشيلي، بن تشيلويل.

خط الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، مودريك.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، كاي هافيرتز.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023؟

وتبث شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستنقل مباراة توتنهام وتشيلسي على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق المذيع التونسي الشهير عصام الشوالي.

 

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