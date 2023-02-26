يلا شوت: مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر كورة لايف اليوم 26-02-2023 في الدوري الانجليزي

تنطلق، اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي في "ديربي لندن" على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 145 في تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 144 مباراة، حقق خلالها توتنهام هوتسبير الفوز في 39 مباراة، مقابل 69 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 36 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 188 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 245 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 61 مباراة، حقق خلالها توتنهام هوتسبير الفوز في 7 مباريات، مقابل 33 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو توتنهام 57 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 110 أهداف من لاعبي تشيلسي.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، قد أقيمت يوم 14 أغسطس الماضى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022/ 2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2.

ترتيب توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة.

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق توتنهام نظيره تشيلسي، اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فراسر فوستر.

الدفاع: كريستيان روميرو وإريك داير وكليمنت لينجليه.

الوسط: إيمرسون رويال وأوليفر سكيب وبيير إيميلي هولبيرج وبين ديفيز.

وسط هجوم: هيونج سون مين وديجان كولوفسكي.

هجوم: هاري كين.



تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: كيبا آريزاباجالا.

الدفاع: كاليدو كوليبالي وبيونيه بادياشيلي وريسي جيمس وتياجو سيلفا.

ثنائي ارتكاز: ماتيوس كوفاسيتش وإنزو فيرنانديز.

وسط هجوم: جواو فيليكس ونوني مادويكي ورحيم سترلينج.

الهجوم: كاي هافيرتز.

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

وتقام مباراة توتنهام ضد تشيلسي، اليوم الأحد، في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب توتنهام بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي

وينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي عبر شاشة beIN Sports 1 HD Premium.

وعلى صعيد آخر أكد كريستيان ستيليني مساعد المدير الفني لتوتنهام، أن تشيلسي يمكن أن يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ستيليني يعلم جودة تشيلسي، رغم أن الفريق اللندني يحتل المركز العاشر.

وحقق تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر، انتصارين فقط في آخر 14 مباراة بكافة المسابقات.

تصريحات ستيليني

وقال ستيليني "فريق مثل تشيلسي يمكنه التعافي والفوز بعدة مباريات على التوالي، لكن يجب أن نفكر في مباراتنا وليس ما يحدث بعدها".

وأعاد المدرب الإيطالي، التأكيد على أن تركيز فريقه يبقى منصبا على التحضيرات، حيث يسعى الفريق لكسر سلسلة عدم الفوز في 8 مباريات أمام تشيلسي.

ولفت "يجب أن نفكر في أنفسنا وليس في الخصم".

ومن الممكن أن تشهد مباراة الأحد، بداية جديدة للاعب البرازيلي إيمرسون رويال الذي تألق في الأسابيع الأخيرة.

وحصل إيمرسون رويال على الإشادة بفضل مستواه في فوز توتنهام على مانشستر سيتي، وبعد ذلك سجل أمام وست هام الأسبوع الماضي.

وقال ستيليني "احتاج إيمرسون، الوقت لفهم الفرق في ثقافة كرة القدم، ولكن في نفس الوقت يجب عليه إثبات ذاته".



فوز توتنهام علي ويستهام

وخطف فريق توتنهام فوزا هاما على نظيره وست هام، بثنائية نظيفة في المباراة جمعتهما على استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثنائية توتنهام كل من إيمرسون رويال في الدقيقة 56، وسون هيونج مين لاعب في الدقيقة 71.



تشيلسى يخسر أمام نادي ساوثهامبتون



وخسر نادي تشيلسي أمام نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 1/ 0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف ساوثهامبتون اللاعب جييمس وارد من ركلة حرة نفذها بشكل رائع.

وتواصل مسلسل نزيف نقاط البلوز للجولة الرابعة على التوالي، بعد 3 تعادلات متتالية، ليتذوق الفريق خسارته الثامنة هذا الموسم.

وظل رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر من 23 مباراة، بينما لا يزال ساوثهامبتون في قاع الترتيب بـ18 نقطة.