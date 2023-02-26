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Man city live Now بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام جودة عالية تعليق عربي || مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي هدف كين اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحتضن اليوم أرضية توتنهام هوتسبير، المباراة التي ستجمع بين توتنهام وتشيلسي، في تمام الساعة الـ 3:30 عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25، من بطولة البريميرليج.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة كريستيان ستيليني المدرب المساعد للفريق، في ظل غياب المدرب أنطونيو كونتي عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب إصابته، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة، واستمرارية وجوده في المربع الذهبي.

حيث يحتل فريق توتنهام المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، برصبد 42 نقطة، جمعها بعد ما لعب 24 مباراة، استطاع الفوز في 13 منهم، وتعادل في 3 مباريات، كما تلقى الهزيمة في 8 مبارياتؤ واستطاع لاعبو الأبيض تسجيل 44 هدف، واستقبلت شباكهم 35 هدف.

على الجانب الأخر يطمح البلوز لتحسين وضعهم في جدول ترتيب الدوري، عن طريق الانتصار في هذه المباراة والخروج بنتيجة إيجابية، حيث أولاد جراهام بوتر في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

كما خاض لاعبو تشيلسي 23 مباراة في الدوري، جمع من خلالها 8 انتصارات، وتلقى الهزيمة في مثلها، مما تعادل في 7 لقاءات، وسجل لاعبو أصحاب القميص الأزرق 23 هدف، واستقبل مرماهم مثلهم.

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر 

تاريخ مواجهات الفريقين في أخر 5 مواجهات:

تفوق للضيوف تشيلسي في أخر مواجهات، فـ استطاع الفوز في 4 مباريات، وحضر بينهم التعادل في مباراة، ولم يستطع توتنهام الفوز في ولا مباراة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي:

في حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، لينجليه، إيمرسون.

خط الوسط: أوليفر سكايب، بييري هويبيرج، بن ديفيز.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، بدياشيلي، بن تشيلويل.

خط الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، مودريك.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، كاي هافيرتز.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي:

تنطلق المباراة التي تجمع بين توتنهام وتشيلسي، في تمام الساعة 3:30 مساءً، على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ 25، بالبريميرليج.

القنوت الناقلة:

يتم بث المباراة التي تجمع بين تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة 3:30 مساءً، عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق المباراة:

يتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء، إلى المعلق التونسي عصام الشوالي.

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