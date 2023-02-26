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يلا شووت Al Hilal مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يوتيوب كورة لايف Yalla shoot في دوري ابطال اسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الهلال والدحيل، قنوات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يستضيف ملعب الثمامة قمة عربية بين الهلال والدحيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

ويريد الهلال بطل نسختين الأخيرتين من البطولة مواصلة إنجازاته والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة ليحقق اللقب الخامس في مسيرته حيث نجح الهلال في التأهل إلى نصف النهائي. بعد فوزه على فولاد بهدف مجاني، فيما انتصر الدحيل على الشباب بهدفين لواحد.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال أسيا

موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023 على استاد الثمامة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر 

 

 

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
beIN Sports AFC HDنايل سات12245 عمودي275002/3
سهيل سات11585 عمودي275002/3 
SSC1 HDعرب سات12380 أفقي275003/4
Alkass Five HDسهيل سات10770 أفقي275003/4

التشكيلة المتوقعة للهلال ضد الدحيل

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي – علي البليهي – جانج هيون سو.- سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كوييار – سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو – سالم الدوسري – موسى ماريجا.

من هو معلق مباراة الهلال السعودي والدحيل اليوم

  • أعلنت بي ان سبورتس تعيين حسن العيدروس معلقًا على مباراة الهلال والدحيل على قناة BEIN SPORTS AFC.
  • وجاء فارس عوض على قناة أبو ظبي الرياضية اسيا 1.
  • فيما عيّنت قناة الكأس المعلق المصري أحمد الطيب على الكأس 9.
  • وعلى شاهد VIP يأتي المعلق مشاري القرني.
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