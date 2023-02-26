يلا شووت Al Hilal مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يوتيوب كورة لايف Yalla shoot في دوري ابطال اسيا

مباراة الهلال والدحيل، قنوات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يستضيف ملعب الثمامة قمة عربية بين الهلال والدحيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

ويريد الهلال بطل نسختين الأخيرتين من البطولة مواصلة إنجازاته والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة ليحقق اللقب الخامس في مسيرته حيث نجح الهلال في التأهل إلى نصف النهائي. بعد فوزه على فولاد بهدف مجاني، فيما انتصر الدحيل على الشباب بهدفين لواحد.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال أسيا

موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023 على استاد الثمامة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN Sports AFC HD نايل سات 12245 عمودي 27500 2/3 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 SSC1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 Alkass Five HD سهيل سات 10770 أفقي 27500 3/4

التشكيلة المتوقعة للهلال ضد الدحيل

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي – علي البليهي – جانج هيون سو.- سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كوييار – سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو – سالم الدوسري – موسى ماريجا.

من هو معلق مباراة الهلال السعودي والدحيل اليوم