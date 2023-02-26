يلا شووت Al Hilal مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يوتيوب كورة لايف Yalla shoot في دوري ابطال اسيا
مباراة الهلال والدحيل، قنوات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يستضيف ملعب الثمامة قمة عربية بين الهلال والدحيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.
ويريد الهلال بطل نسختين الأخيرتين من البطولة مواصلة إنجازاته والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة ليحقق اللقب الخامس في مسيرته حيث نجح الهلال في التأهل إلى نصف النهائي. بعد فوزه على فولاد بهدف مجاني، فيما انتصر الدحيل على الشباب بهدفين لواحد.
موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال أسيا
موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023 على استاد الثمامة.
وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.
اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر
اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر
|القناة
|القمر
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|beIN Sports AFC HD
|نايل سات
|12245 عمودي
|27500
|2/3
|سهيل سات
|11585 عمودي
|27500
|2/3
|SSC1 HD
|عرب سات
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|Alkass Five HD
|سهيل سات
|10770 أفقي
|27500
|3/4
التشكيلة المتوقعة للهلال ضد الدحيل
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: حمد اليامي – علي البليهي – جانج هيون سو.- سعود عبد الحميد.
خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كوييار – سلمان الفرج.
خط الهجوم: لوسيانو فييتو – سالم الدوسري – موسى ماريجا.
من هو معلق مباراة الهلال السعودي والدحيل اليوم
- أعلنت بي ان سبورتس تعيين حسن العيدروس معلقًا على مباراة الهلال والدحيل على قناة BEIN SPORTS AFC.
- وجاء فارس عوض على قناة أبو ظبي الرياضية اسيا 1.
- فيما عيّنت قناة الكأس المعلق المصري أحمد الطيب على الكأس 9.
- وعلى شاهد VIP يأتي المعلق مشاري القرني.