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يلا شوت الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر يلا شووت السعودية الرياضية YALLA SHOOT

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي Al-Hilal vs Al-Duhail مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر اليوم، يلا شوت يوتيوب، مهمة صعبة تنتظر فريق الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، عند فريق الهلال السعودي. يلتقي حامل اللقب في استاد الثمامة لكأس العالم.

يبحث فريق الدحيل عن استمرار كتابة التاريخ في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الوصول إلى نصف النهائي، ويأمل في تجاوز عقبة الهلال السعودي بالظهور في النهائي. لأول مرة في تاريخها.

أصبح الدحيل رابع فريق قطري يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا منذ انطلاقه بنظامه الجديد في 2002، بعد أم صلال في 2009، والسد في 2011 و2018 و2019، والجيش. في عام 2016.

بلغ الدحيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليصطدم مع الهلال بعد إقصاء الشباب السعودي بهدفين لواحد في ربع النهائي، وقبل ذلك تفوق الريان على الريان بركلات الترجيح 7. / 6، بعد التعادل بهدف للنفس في الوقت العادي والإضافي.

وكان الدحيل والهلال قد التقيا سابقًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا مرتين ضمن دور الستة عشر، الأولى التي تفوق فيها الدحيل في 2013، وتفوق الهلال في الثانية في 2019.

 

سيلتقي الفائز في مباراة الدحيل والهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا مع فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاب يوم 29 أبريل في الدوحة أو الرياض، والعودة في 6 مايو على أرض أوراوا.

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