يلا شوت SSC بث مباشر الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال اسيا، سيكون المدربان رامون دياز وهرينان كريسبو، على موعد مع لقاء جديد، بعد 26 عاما من آخر لقاء جمعهما، عندما كان الأول مدربا والثاني لاعبا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني.

وسيخوض الهلال السعودي، الذي يدربه رامون دياز، سادس نهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في تسع سنوات، يوم الأحد، ويتطلع للتفوق على الدحيل القطري، بقيادة المدرب كريسبو.

وبشأن مواجهة لاعبه السابق، قال دياز البالغ من العمر "63 عاما": نعلم أن الدحيل لديه لاعبون جيدون وأعرف المدرب كريسبو شخصيا لأنني دربته عندما كان لاعبا. من الجيد أن تلعب ضد الدحيل لأن كل فريق ستدعمه جماهيره.

اللقاء سيتجدد بينهما هذه مرة على مسافة تبعد أكثر من 13 كلم ألف متر من ملعب "مونومنتال" الشهير، الذي كان شاهدا على ذكرى تاريخية للمدرب ومهاجمه السابق.

ويحتضن استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، لقاء نصف النهائي، والفائز منهما سيلتقي في نهائي البطولة مع أوراوا رد دياموندز الياباني في مواجهتين يوم 29 أبريل والسادس من مايو المقبلين.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

ولعب هرينان كريسبو 14 مباراة تحت قيادة دياز في كأس ليبرتادوريس، ودع ريفر بليت نسخة 1995 من نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب البطولة في 1996، وتحول كريسبو من لاعب بديل لدياز إلى رجل الفريق في البطولة بعدما سجل 10 أهداف للعريق الأرجنتيني في تلك النسخة وصنع هدفا أيضا، من ضمنهم هدفان في مباراة الإياب في النهائي أمام أميركا دو كالي الكولومبي، الذي كسب الذهاب في بلده بهدف، قبل أن يقلب عليه كريسبو النتيجة في الإياب.

وكان هذا الإنجاز نقطة انطلاقة كريسبو إلى أوروبا، بعدما انتقل في ذات العام إلى بارما ومنها خاض تجربة طويلة كهداف في إيطاليا وإنجلترا.

ويتولى كريسبو تدريب الدحيل منذ مارس 2022، وقاد الفريق القطري للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور قبل النهائي، بعدما كان أفضل إنجازاته من قبل بلوغ الدور ربع النهائي أربع مرات، وهو يطمح بمواصلة المسيرة التاريخية عبر التأهل إلى النهائي.



وأبدى مدرب الدحيل فخره بمواجه مدربه السابق رامون دياز، قائلا: أنا فخور بمواجهة مدربي السابق رامون دياز، حيث نتشارك بتاريخ طويل معًا وفزنا بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 1996، وأنا فخور بمواجهته لأنه يمتلك مسيرة طويلة في حين إنني مازلت في بداية المسيرة، وهو مدرب رائع، وأنا أحترم مسيرته كثيرًا وأحترمه كشخص، وستكون المباراة قصة جميلة.