يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يلا شووت يوتيوب | SSC مباشر، سيخوض الهلال السعودي سادس نهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في تسع سنوات يوم الأحد، ويتطلع لإيجاد طريقة للحد من خطورة هجوم الدحيل القوي.



وتغلب حامل اللقب على فولاد الإيراني يوم الخميس الماضي، ليضرب موعدا مع الفريق القطري في الدوحة، والفائز منهما سيلتقي في نهائي البطولة مع أوراوا رد دياموندز الياباني في مواجهتين يوم 29 أبريل والسادس من مايو المقبلين.





وسيحتاج فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز للفوز على الدحيل الذي يملك قوة هجومية هائلة تتمثل في الهداف مايكل أولونغا والجناح إدميلسون جونيور.



وأحرز أولونغا، هداف البطولة عام 2021، هدفي الفوز 2-1 في دور الثمانية على الشباب السعودي ليرفع رصيده إلى ستة في نسخة هذا العام.

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يلا شووت يوتيوب | SSC مباشر



وكان إدميلسون أكثر إثارة للإعجاب أمام المرمى، حيث سجل ثمانية أهداف في الموسم الحالي ليتصدر هدافي البطولة، على الرغم من وجود شكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب البلجيكي أمام الهلال بعد تعرضه لإصابة في دور الثمانية.





وقال هرنان كريسبو مدرب الدحيل: لقد حققنا شيئا تاريخيا. لم نتأهل لقبل النهائي من قبل وأنا فخور بأن أكون جزءا من هذه المناسبة التاريخية.



ومع ذلك، فإن الهلال لديه إنجازات أكبر في أذهان لاعبيه حيث يتطلع ليصبح أول فريق يفوز بلقبين آسيويين متتاليين منذ فعلها منافسه المحلي الاتحاد في 2005.

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل يلا شووت يوتيوب | SSC مباشر



وحصل فريق دياز على دفعة كبيرة في الجولة الماضية بعودة القائد سلمان الفراج الذي بدأ مع الهلال لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في فوز السعودية الشهير 2-1 على الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي.



وشارك اللاعب البالغ من العمر "33 عاما" في أول 76 دقيقة من المباراة ضد فولاد، لكن الهلال لم يسجل هدف الفوز إلا بعد خروجه من الملعب عن طريق هدف موسى ماريغا في الدقيقة 87.



وقال دياز: نعلم أن الدحيل لديه لاعبين جيدين وأعرف المدرب كريسبو شخصيا لأنني دربته عندما كان لاعبا. من الجيد أن تلعب ضد الدحيل لأن كل فريق ستدعمه جماهيره.