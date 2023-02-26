مشاهدة مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على الدحيل القطري مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويستقبل استاد الثمامة القمة العربية بين الهلال والدحيل فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

ويواجه الفائز من مباراة الهلال والدحيل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فى نهئي دوري أبطال آسيا، ويقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا فى 29 أبريل المقبل، فيما الإياب فى 6 مايو المقبل.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نادي فولاد الإيراني بعد الفوز بهدف نظيف، وضرب موعدًا مع نادي الدحيل على أرضية ملعب الثمامة، بعد فوز الأخير على الشباب بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الهلال السعودي، بطل آخر نسختين في البطولة، لمواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته، وتخطي الدحيل لمواصلة الزحف نحو المباراة النهائية لدوري أبطال أسيا، في الطريق للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي 2021-2022.

فيما يتسلح الدحيل القطري بعاملى الأرض والجمهور في محاولة لعبور الدور نصف نهائي دوري أبطال أسيا، على حساب الهلال في المواجهة العربية الخالصة.

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تشكيل الدحيل المتوقع أمام الهلال



ويأتي التشكيل المتوقع للدحيل أمام الهلال في دوري أبطال آسيا كتالي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: يوسف أيمن، هشام الراوي، محمد خالد النعيمي.

خط الوسط: خالد محمود، نام تاي هي، لويز مارتن، فيرنانديز.

الهجوم: المعز علي، مايكل أولونجا، إدميلسون جونيور.

تشكيل الهلال المتوقع





بينما يأتي تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل كالاتى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – جوستافو كويلار

خط الهجوم: موسى مار يجا – لوسيانو فييتو – سالم الدوسري.

وعادت منافسات دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف قطر مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب.