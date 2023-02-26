مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر يلا شوت اليوم 26-02-2023 في نصف نهائي ابطال آسيا

يستضيف ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة مثيرة بين الهلال والدحيل، تجمع بينهما في الدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

فاز نادي الهلال على فولاد الإيراني في ربع النهائي، وتخطى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي من دور الـ16، أما نادي الدحيل فقد انتصر على الشباب السعودي في ربع النهائي، وأقصى الريان بركلات الترجيح من دور الـ16.

وكان الزعيم قد تأهل من صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا متفوقًا على الريان والشارقة واستقلول، أما الفارس الأحمر فقد تأهل من صدارة المجموعة الرابعة على حساب التعاون وسيباهان وباختاكور.

متى مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا 2022؟

موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأحد 26 فبراير 2023، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل بدوري أبطال آسيا؟

ستُخصص قنوات beIN Sports الرياضية قناة beIN Sports AFC HD لنقل مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا.

كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال أكثر من طريقة؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

يمكن أيضًا مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والدحيل من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد، فيما توجد قناة أبو ظبي الرياضية آسيا على منصة STARZPLAY فقط.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل؟

توجد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية العربية، وتردداتها كالتالي: