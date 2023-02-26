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الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الهلال والدحيل اليـوم BeIN يلا شوت الهلال والدحيل مباشر|| ماتش الهلال مباشر الآن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ننتظر مباراة شيقة اليوم بين الهلال السعودي والدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فقد سجل الهلال تلك الفترة بطولات وأرقام عدة، فهل سيفعلها تلك المرة أيضا؟ تابع معنا لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والتردد الخاص بها.

تقام اليوم المباراة النصف نهائية في دوري أبطال آسيا الذي دائما ما يحقق فيه الهلال ألقاب ودرجات قياسية، يتم إذاعة المباراة اليوم الأحد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

يريد كلا الفريقين أخذ ذلك اللقب وذلك بعد انتصار الهلال على الفولاذ بهدف نظيف، وانتصار الدكيل على الشباب بفارق 2/1 نتوقع اليوم مباراة قوية للمنافسة على لقب المركز الثاني قبل وصول الفريق الفائز لمقابلة نادي أوراوا الياباني.

يتقابل الفريق الفائز مع نادي أوراوا في مباراتي النهائي ذهاب وإياب يومي 29 أبريل و9 مايو، حيث فاز نادي أوراوا الياباني على جيونبوك في مباراة النصف نهائي بضربات الجزاء وتم تأهله للنهائي من يوم 25 أغسطس 2022.

قناة beIN Sports AFC HD

  • التردد: 12245 عمودي.
  • القمر: نايل سات.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: ⅔.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر 

 

قناة SSC1 HD

  • التردد: 12380 أفقي.
  • القمر: عرب سات.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

قناة Alkass Five HD

  • التردد: 10770 أفقي.
  • القمر: سهيل سات.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.
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