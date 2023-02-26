يلا شوت الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الدحيل بث مباشر في قمة ابطال أسيا

البث المباشر لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والدحيل في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. الوقت المحلي.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا بث مباشر

ينتظر جمهور ومشجعو الكرة العربية والسعودية على وجه الخصوص انطلاق مباراة الدحيل والهلال في إطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيستضيف استاد الثمامة أحداث البطولة. المواجهة القادمة.

تأهل الدحيل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على نظيره السعودي الشاب، بهدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي البطولة التي تقام حاليًا في الدوحة.

في الوقت نفسه، ارتقى نادي الهلال لهذا الدور بعد فوزه على نظيره الإيراني فولادي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما قبل أيام، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال بطل آخر نسختين من البطولة، ويسعى لمواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، ليحقق اللقب الخامس في مسيرته.

وتذاع احداث المواجهة النارية بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية آسيا، وأيضا قناة أبو ظبي الرياضية آسيا، وقناةSSC السعودية بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

التشكيل المتوقع للهلال أمام الدحيل

من المتوقع أن يدخل المدرب رامون دياز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كوييار - سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو - سالم الدوسري - موسى ماريج.

بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والدحيل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.