رابط مباشر TWiTer مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر في قمة دوري أبطال آسيا اليوم Hiala VS Al Duhail

مباراة الهلال والدحيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023 يتم فتح القنوات لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023 بين الهلال والدحيل، حيث ينتظر مشجعو دوري أبطال آسيا المباراة التي ستجمع فريق الهلال السعودي وفريق الدحيل القطري في نصف النهائي. يتساءل جمهور المباراة عن القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الهلال والدحيل.

وهذا ما سنرد عليك في مقالتنا. سنقدم لك أيضا تاريخ المباراة واسم المعلق، وأخيرا سنقوم بإدراج تشكيلة الفريقين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والدحيل نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023

سيتم بث نصف نهائي دوري أبطال آسيا على القناة الرياضية السعودية إس سي 1 إتش دي، بما في ذلك الهلال والدحيل، بالإضافة إلى القنوات التالية:

على قناة beIN Sports AFC HD القطرية.

وأيضًا Alkass 9 HD.

وكذلك تنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1.

موعد مباراة الهلال والدحيل نصف النهائي

موعد مباراة الهلال-الدحيل هو اليوم الأحد 26 فبراير حيث تبدأ المباراة في الخامسة بعد الظهر بتوقيت القاهرة والسادسة بعد الظهر بتوقيت السعودية الموافق السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي. وهذا على أرضية ملعب “الثمامة” في عاصمة قطر الدوحة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

معلق مباراة الهلال والدحيل اليوم

وسيتولى المعلق الصوتي “فارس عوض” تحديد مكان المباراة بين الهلال والدحيل، من خلال شاشات قنوات أبوظبي الرياضية التي تبث نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2032.

تشكيلة الهلال أمام الدحيل في نصف نهائي أبطال آسيا

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني “رامون دياز” مباراته ضد الدحيل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وفقا لهذه التشكيلة:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع : علي البليحي، ناصر الدوسري، جانغ هونغ صن، سعود عبد الحميد (حمد اليامي).

وأما خط الوسط: محمد كانو، سلمان الفراج، غوستافو كوريلا، لوتشيانو فيتو.

وفي قلب الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا.

تشكيلة الدحيل أمام الهلال في نصف نهائي أبطال آسيا

ينتظر المدرب الأرجنتيني “هرنان خورخي كريسبو” مباراة حاسمة أمام الهلال السعودي، حيث من المتوقع أن يلعب المباراة وفق التشكيلة التالية:

حارس المرمى: صلاح زكريا.

وفي خط الدفاع : محمد خالد النعيمي، يوسف أيمن، فرنانديز، هشام الراوي.

أما في خط الوسط: كريم بوضياف، لويز مارتن جونيور، نام تاي هي، إدميلسون جونيور.

وفي قلب الهجوم: المعز علي، مايكل أولونجا.

وهنا يا جماهير كرة القدم نأتي معكم إلى ختام مقالنا اليوم الذي نقدم لكم فيه الخطوط حول القنوات التي تبث مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. لقد أبلغناك أيضا بتاريخ المباراة واسم المعلق الصوتي، وأخيرا تركنا لك تشكيلة كل فريق من الفريقين في المباراة القوية التالية. نتمنى لكم لعبة ممتعة وشكرا على المتابعة الجيدة.