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لمناقشة التهدئة بالأراضي الفلسطينية.. انطلاق قمة العقبة في الأردن

عربي ودولي
بوابة الفجر

انطلقت قمة العقبة الأردنية، منذ قليل، بمشاركة مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وذلك بهدف مناقشة سبل استعادة التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وكشفت السلطة الفلسطينية عن مطالبها التي سيحملها وفدها المشارك بالقمة، قائلة إن "الوفد سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية"، كما "سيطالب بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدًا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

يشار إلى أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة يشارك في الاجتماع المغلق كبار مسؤولي الأمن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلى جانب ممثلين عن الأردن ومصر، كما يحضره أيضًا مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك.

يذكر أن 11 فلسطينيًا، بينهم فتى، قُتلوا الأربعاء وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحي في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 61 فلسطينيًا، و10 إسرائيليين هم 9 مدنيين بينهم 3 قاصرين وشرطي واحد، فضلًا عن امرأة أوكرانية، وفق فرانس برس.

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