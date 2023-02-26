لقاء سعودي قطري على نهائي آسيا، مباراة الدحيل ضد الهلال السعودي لتحديد ممثل غرب آسيا في النهائي، مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر اليوم، على الهواء مباشرة.

يلا شوت BLUE| مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر كورة لايف اليوم 26-02-2023 في دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق الهلال مع نظيره في الدحيل مساء اليوم الأحد 26 فبراير على أرضية استاد الثمامة لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

يقدم موقع الفجر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية المقررة في تمام السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت القاهرة، ومباراة الدحيل ضد. وسيبث الهلال على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports AFC HD مع أداء صوتي للمعلق حسن عيدروس.

يلا شوت BLUE| مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر كورة لايف اليوم 26-02-2023 في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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يقدم الهلال أداءً مميزًا في دوري أبطال أوروبا في أدوار خروج المغلوب، حيث استطاع الوصول إلى هذا الدور بعد أن نجح في التغلب على فولاد خوزستان بالفوز عليه بهدف دون رد في دور الثمانية.

وحضر الزعيم بطل النسخة الأخيرة من هذه المباراة القوية بتركيز وقوة عالية. اليوم، يهدف فريق رامون دياز إلى الاستيلاء على بطاقة التأهل للدور النهائي من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي، لكن عليه الحذر من الخصم.

يلا شوت BLUE| مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر كورة لايف اليوم 26-02-2023 في دوري أبطال آسيا

التشكيل المتوقع للهلال أمام الدحيل

من المتوقع أن يدخل المدرب رامون دياز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كوييار - سلمان الفرج.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو - سالم الدوسري - موسى ماريج.

بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والدحيل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.