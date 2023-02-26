وفاة الوزير الكويتي السابق علي البغلي عن عمر ناهز 74 عامًا

فارق النائب والوزير الكويتي السابق علي أحمد البغلي عالمنا، اليوم الأحد، وذلك عن عمر ناهز (74 عامًا)، بعد مسيرة طويلة قضاها في عالم السياسة والقانون والصحافة.

وكان فد وُلد "البغلي" في الكويت سنة 1949، والتحق بمدارس بلاده حتى أنهى الثانوية العامة، ليتجه بعدها إلى جامعة الكويت، حيث درس القانون وحصل على ليسانس الحقوق في العام 1972.

وفي العام 1975 حصل البغلي على ماجستير القانون المقارن من جامعة "برونيل" البريطانية، كما تمكن الراحل من تعلم اللغة الفرنسية خلال عامين في باريس.

بدأ الراحل حياته المهنية في النيابة العامة، كما عمل مساعدًا للمستشار القانوني في شركة البترول الوطنية الكويتية، إضافة إلى عمله كمحامٍ في مكتب خاص به.

شغل البغلي عضوية مجالس عدة شركات منها الشركة الوطنية الدولية (القابضة)، وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وشركة ريف للتمويل العقاري.

يعد البغلي أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي تأسست نهاية الثمانينيات، كما شغل عضوية جمعية المحامين والصحفيين والعمل الاجتماعي، وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكان عضوا مؤسسا في التحالف الوطني الديمقراطي.

وخاض البغلي معترك الحياة السياسية مطلع التسعينيات، حيث شارك في انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الرابعة في العام 1992 وفاز بكرسي في البرلمان.

واختير البغلي حينها ليكون عضوًا في الحكومة الكويتية وتولى حقيبة النفط وأصبح "وزيرًا محللًا"، إلى جانب 5 نواب آخرين شاركوا في الحكومة ذلك العام.

وتقدم البغلي عقب مرور عام ونصف من توليه الحقيبة الوزارية باستقالته مع أربعة وزراء آخرين.

وعمل الراحل في الصحافة، حيث يعد أحد أبرز الكتاب في البلد الخليجي، وتتنوع كتاباته في السياسة والقانون والاقتصاد، وله العديد من الكتابات في الصحف المحلية، ومنها مقالات في جريدة "القبس" التي مارس فيها الكتابة لعدة سنوات.