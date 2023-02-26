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مجلس الشورى السعودي يحتفل بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

السعودية
بوابة الفجر

احتفل مجلس الشورى السعودي اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس في مقره، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وعدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ومنسوبيه، برعاية رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وتضمن حفل يوم التأسيس بالمجلس عرضًا مرئيًا وطنيًا عن تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م، حتى العهد الحاضر والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء.
واطّلع أصحاب المعالي ومسؤولو المجلس على الأركان التي تحاكي تراث المملكة وإرثها التاريخي، ونماذج للحرف اليدوية الشعبية.
كما شهد مقر الاحتفال المقام في مقر المجلس تفاعل أصحاب المعالي مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه الذين عبروا عن اعتزازهم بذكرى تأسيس هذا الوطن العظيم وبما حققه الآباء المؤسسون من أمجاد وملاحم خالدة.

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