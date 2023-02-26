ads

عاهل الأردن يدعو لوقف التصعيد وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

شدد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، اليوم الأحد، على أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.
وأكد الملك عبد الله، خلال لقائه نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).
وأشار  عاهل الأردن، إلى مواصلة بلاده بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
ووفق الوكالة، تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، كما جرى بحث أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حل الدولتين القدس الشرقية الملك عبد الله الاردن اليوم عبدالله الثاني الملك عبدالله الثاني الأراضي الفلسطينية الملك عبدالله عاهل الأردن

الأكثر قراءة

يلا شوت beIN AFC مباشر | رابط مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر يوتيوب يلاشوت | مباراة الهلال اليوم مباشرة تويتر

عاجل.. هل يحق لمرتضى منصور الترشح من جديد لرئاسة الزمالك بعد قضاء فترة حبسه؟

يلا شوت Youtube الأزرق | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم في دوري ابطال اسيا | Al Hilal تويتر مباشر

بث مباشر الهلال والدحيل Hd Goal || مشاهدة مباراة الدحيل ضد الهلال تعليق عربي رابط يوتيوب Youtube الآن Now

yalla shoot بث مباشر مباراة الهلال ضد الدحيل يلا شوت الجديد || مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم الأحد 26-2-2023 جودة عالية HD دون تقطيع

يلا شوت AD Sports الهلال | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم 26 فبراير في نصف نهائي دوري ابطال اسيا | Faris Awad مباشر

يلا شوت SSC الهلال Marega | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر Youtube يلا شووت السعودية الرياضية

عاجل.. السجن 15 عاما لمتهم بـ " أحداث محمد محمود "