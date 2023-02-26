يلا شوت Ighalo الهلال | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والدحيل مباشر الآن يلا شووت | تويتر إيجالو يسجل

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يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على الظليل القطري مساء اليوم الأحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويستضيف ملعب الضائل لقاء القادة العرب بين الهلال. والذيل. الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

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مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر

وسيواجه الفائز في مباراة الهلال والدحيل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وتقام مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل المقبل، والإياب. سيتم انعقاده. سيكون يوم 6 مايو..

بعد فوزه بشباك نظيفة على حساب إيران ستيل، تأهل الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم واجه الضيل على ملعب الثمامة. تغلب على الشباب بهدفين..

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ويتطلع الهلال السعودي بطل النسختين الأخيرتين من هذه البطولة إلى مواصلة نجاحه والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة والفوز باللقب الخامس في مسيرته وتجاوز الدحيل ليواصل الزحف نحو البطولة. المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا في طريقها للدفاع عن اللقب الذي توج بالموسم الماضي 2021-2022..

وتحدث المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، عن استعدادات فريقه الأخيرة لمواجهة الضيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. ويلتقي الهلال مع الضيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023 على استاد الثمامة ابتداء من الساعة 5:00 مساء غد الأحد..

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وقال دياز في المؤتمر الصحفي للتعريف بهذه المباراة: نحن جاهزون لمباراة نصف النهائي ونأمل أن نواصل طريقنا ونصل إلى النهائي..

وأضاف المدير الفني لنادي الهلال: “خلافا للأجانب الأربعة المتواجدين في البطولة، لدينا لاعبون محليون على مستوى عال، وفي المباراة الأخيرة شاهدتم تأثير فريقي الشهري والهلال”.“.

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وتابع دياز: دخولنا ووجودنا في بطولات العالم وأدوارنا المتقدمة لا يعني أن مواجهة نصف نهائي آسيا أمر سهل.“.

وصرح المدير الفني لنادي الزعيم: الضيل فريق ممتاز وعلى مستوى عالٍ ولديهم مدرب مقتدر وسعيد وشاهدته من قبل عندما كان لاعبًا.“.

وقال درياز في ختام حديثه: يجب أن نستغل كل ثقتنا وخبرتنا ونستغل الأيام الجميلة التي نعيشها ونحقق النصر.“.

وقال قائد الهلال صالح الشهري في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “كلاعبين، استعداداتنا لهذه المباراة تسير بشكل جيد ونحن جاهزون لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا”.“.

وأضاف الشهري: الظليل يعتبر من فرق النخبة التي لعبت مباراة قوية في ربع النهائي وسنواصل عملنا لتحقيق الفوز والتقدم.“.

وفي الختام قال قائد الهلال: هدفنا كنظام عمل اجتياز نصف النهائي والوصول إلى المرحلة النهائية للدفاع عن لقب البطولة.“.

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وينتظر نادي إيرفا ريد الياباني الفريق الفائز لمواجهة الهلال والدحيل في نهائي دوري أبطال آسيا.

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بينما الدحيل القطري مسلح بعمال الأرض والشعب ليتمكن من اجتياز نصف نهائي دوري أبطال آسيا وهذا على حساب الهلال في مواجهة عربية بحتة.

التشكيل المتوقع لمباراة الدحيل والهلال

وجاءت تشكيلة الدحيل المنتظرة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حارس المرمى: صلاح زكريا

خط الدفاع: يوسف أيمن، هشام الرافي، محمد خالد النعيمي.

لاعب وسط: خالد محمود، نام تاي هي، لويس مارتن، فرنانديز.

الهجوم: الموز علي، مايكل أولونجا، إدميلسون جونيور.

تشكيل الهلال المتوقع

في حين أن التكوين المتوقع لفريق الهلال ضد الدحيل هو كما يلي:

الحارس: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حمد الليمي – جانغ هيون سو – علي البليحي – ناصر الدوسري

لاعب وسط: محمد كين – سلمان الفراج – جوستافو كويلار

خط الهجوم: موسى مارجا – لوتشيانو فيتو – سالم الدوسري.

عاد دوري أبطال آسيا حيث تستضيف قطر مباريات الإقصاء في غرب اسيا.