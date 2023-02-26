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الرئيس الأوكراني يستقبل وزير الخارجية السعودي في كييف

السعودية
بوابة الفجر

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي الأمير فرحان بن فيصل، في العاصمة كييف.

وعقب لقائه بالرئيس الأوكراني، أعلن وزير الخارجية السعودي عن تقديم المملكة العربية السعودية 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا.

وأكد الأمير بن فرحان، أن بلاده تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديا وتبحث معهم فرص استمرار التعاون الاستثماري.

وشدد الوزير السعودي، على حرص المملكة على إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية سلميا، قائلًا: "مستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة الأوكرانية".

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