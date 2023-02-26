بث مباشر مانشستر يونايتد ونيوكاسل يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس الرابطة الإنجليزية 2023

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل (Man United vs Newcastle)؛ يستعد الفريقين الإنجليزيين للمباراة المرتقبة التي يشهدها كأس

الرابطة الإنجليزية EFL، التي جمعت أقوى الفرق في تحديات شرسة طوال فترة البطولة بالموسم الحالي 2022/2023. حيث تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في النهائي مساء اليوم 26 Feb، استعدادًا لحصد اللقب المحلي للمحترفين بكأس كاراباو.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في نهائي كابيتال ون 2023

استطاع فريق الشياطين الحمر أن يتغلب على نوتينغهام فورست بحصيلة 5-0 بمجموع مبارتين دور نصف النهائي السيمي فاينال، ليحجز مقعده في نهائي الرابطة. بينما انتصر لاعبي نيوكاسل الصاعدون على خصمهم ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 في إجمالي المواجهات حين انتقل نيوكاسل يونايتد إلى الدور نفسه، ليجتمع على إثر ذلك طرفي مواجهة اليوم.

تم تحديد توقيت المواجهة الشرسة المقرر انطلاقها اليوم في نهائي كاس الرابطة الانجليزية، بين Man United vs Newcastle، وذلك مساء الأحد الموافق 26 فبراير 2023. كما سيستضيف المباراة ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن. أيضًا فقد تم تعيين موعد وتوقيت مباراة اليوم لإذاعة وبدء أحداث لقاء مانشستر يونايتد مع فريق نيوكاسل في تمام الساعة 4:30 بالتوقيت العالمي، وبالأوقات التالية في بعض الدول:

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اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

الدولة الموعد مصر 6:30 م السعودية 7:30 م الإمارات 8:30 م

تشكيل فريق مان يونايتد ضد نيوكاسل نهائي Carabao Cup

أمام إريك تن هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد مهمة طويلة وشاقة لإستعادة أمجاد فريقه السابقة. كما أن الانتصار الذي حققه على برشلونة في الدوري الأوروبي الخميس الماضي اكسبه الثقة مجددًا ساعيا نحو حصد لقب كأس الرابطة اليوم. إليك شكل لاعبي الفريق في تلك المواجهة المرتقبة: