يلا شوت Youtube | بث مباشر مباراة برشلونة اليوم عبر بوابة الفجر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في النهائي

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره نيوكاسل، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الجاري 2022-2023.



تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تخطي عقبة نوتينجهام فى نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بثلاثية وحسم موقعة الإياب بهدفين نظيفين.





وصعد فريق نيوكاسل يونايتد إلى نفس الدور بعد التغلب على ساوثهامبتون بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي، فيما فاز في الإياب بنتيجة 2-1.



ويمر فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدير الفني إيريك تين هاج، بفترة مستقرة على مستوى النتائج محليًا وأوروبيًا، حيث أعاد المدرب الهولندي شخصية الشياطين الحمر المُرعبة للمنافسين من جديد.



وقاد تين هاج فريق مانشستر يونايتد إلى ثلاثى المقدمة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نشوة من الانتصارات المتتالية، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، خلفًا لفريقي أرسنال المتصدر برصيد 54 نقطة ومان سيتي الوصبف برصيد 52 نقطة.

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر





ويتمسك فريق مانشستر يونايتد بأمل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بفضل ما قدمه الفريق من نتائج مميزة في المسابقة خلال الجولات الماضية.



كما أطاح مانشستر يونايتد بفريق برشلونة من دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد الفوز عليه 4-3 ذهابًا وإيابًا والتأهل لدور الـ 16، ومواجهة ريال بيتيس وفقًا لما أسفرت عنه قرعة الدور ثمن النهائي.



ويستهدف مانشستر يونايتد الفوز على نيوكاسل من أجل حصد اللقب السادس في تاريخه من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما يسعي تين هاج للتوقيع على أول ألقابه مع الشياطين الحمر الليلة.



ويبحث مان يونايتد عن التتويج باللقب الأول له في كافة المسابقات منذ 5 سنوات بعد الحصول على بطولتي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة 2017.

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بث مباشر





لكن لن يكون فريق نيوكاسل صيدًا سهًلا لليونايتد في مباراة اليوم، لما يملكه من تشكيلة قوية على المستوي الفني والبدني بقيادة المدير الفني إيدي هاو.



ويتطلع فريق نيوكاسل لكتابة التاريخ أمام مان يونايتد، وإنتزاع اللقب الأول له من بطولة كأس الرابطة منذ الحصول عليه في موسم 1955، والسابع في تاريخه من المسابقة المحلية.



ويعد فريق نيوكاسل يونايتد الأقل تعرضًا للهزيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعد أن تعرض لهزيمتين أمام ليفربول في الدور الأول والثاني.



ويحتل فريق نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 41 نقطة.



وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.